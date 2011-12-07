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Руководство Иннополиса ведет переговоры о создании нового технопарка

Появление нового технопарка на территории Иннополиса планируется уже до конца текущего года.

Руководство ОЭЗ «Иннополис» ведет переговоры с инвесторами о заполнении второго технопарка, который получит имя Лобачевского. Как объяснил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, территория существующего технопарка уже заполнена полностью, сообщает ИА «Татар-информ».

По словам руководителя ОЭЗ, на данный момент существующие площади заполнены на 87%, еще 10% забронировано компаниями, намеревающимися стать резидентами ОЭЗ в этом году.

В настоящее время ведутся переговоры с компаниями, высказавшими желание о переезде в Иннополис после открытия второго технопарка.

КВ
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