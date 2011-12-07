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Шесть татарстанских пляжей ждут гостей

Из 35 прибрежных зон отдыха открылись 6.

В 14 районах нашей республики на водных объектах откроются сверхштатные спасательные посты. Об этом на брифинге, прошедшем в Доме Правительства РТ, рассказал главный госинспектор по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«На будущий год дополнительные стационарные сооружения появятся еще в девяти муниципальных районах Татарстана. Уже внесено соответствующее предложение в Кабмин республики о субсидировании работ по организации спасательных постов», — подчеркнул Венедиктов.

Помимо прочего, специалисты ГИМС беспрерывно занимаются обследованием на пригодность местных пляжей. Всего же в нашей республике имеется 35 официальных пляжей, из них 6 уже открыты для посетителей.

КВ
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