В Татарстане выявили 54 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 54 случая заражения COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровело 20 человек», — уточнили в штабе.

Всего в республике зарегистрировано 3 665 случаев заражения коронавирусом, из них 3 563 человека — выздоровели, 10 — скончались.

В России количество зараженных увеличилось до 485 253 человек (+8 595 за сутки), из них 242 397 человек — выздоровевших (+11 709), 6 142 человека — скончались (+171), 236 714 — продолжают болеть.