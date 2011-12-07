В Татарстане запущен канал для аграриев «Агрополия»

«Для наших сельхозпроизводителей «Агрополия» станет источником актуальной информации о новых технологичных решениях для АПК и инструментам их практического применения. Контент канала будет пополняться новыми обучающими роликами раз в две недели. Это будут семинары, уроки и видеообзоры», − рассказал генеральный директор Республиканского информационно-вычислительного центра Нияз Халиуллин.

Уже сегодня на «Агрополии» размещена серия обучающих роликов об организации спутникового мониторинга полей, который позволяет аграриям наблюдать состояние растений без выезда на поля. Теперь эти дорогостоящие технологии можно использовать абсолютно бесплатно.

Так, сервис спутникового мониторинга позволяет мониторить состояние полей с периодичностью раз в 2-3 дня, с достаточным разрешением, кроме того позволяет оценивать состояние растительности по индексу биомассы NDVI.

Канал также станет замечательным практическим пособием и для студентов аграрных вузов и колледжей, т.к. позволит внимательно изучить наиболее актуальные вопросы, встречающиеся в ходе работы в аграрной отрасли.