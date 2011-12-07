В Зеленодольске готов к открытию городской пляж

Вскоре можно будет купаться в Волге и загорать на официальном пляже в городе-спутнике Казани – Зеленодольске.

В эти дни спасатели и сотрудники ОСВОД ведут подготовительные работы, обновляют стенды, аншлаги. Впервые по всему периметру пляжа установлены камеры видеонаблюдения.

Инспекторы ГИМС МЧС РТ при проверке городского пляжа уделили особое внимание наличию спасательных средств, буйков, мостков и так далее. В ближайшие дни водолазы проведут обследование дна. С началом купального сезона будет организовано ежедневное дежурство осводовцев и фельдшера, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

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