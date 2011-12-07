Врачи РТ подтвердили еще 28 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 9 июня текущего года зарегистрировано 21 754 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 28 новых случаев. Всего выздоровело 18 792 пациента, в том числе 99 за последние сутки. 14 человек госпитализирован, 14 получают лечение на дому.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.