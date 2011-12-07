Чем удивят туристов в уездном городе Чистополе?

Храмы, скверы, Кама

Визитная карточка Чистополя - величественный Никольский кафедральный собор, возведенный на берегу Камы по проекту архитектора Петра Пятницкого в 1838 году. Строительство храма финансировали купцы Григорий и Дмитрий Поляковы.

Интересной и познавательной была прогулка по улицам Татарской слободы. Здесь родилась знаменитый композитор современности София Губайдулина, живущая сейчас в Германии. В годы Великой Отечественной войны в Татарской слободе проживал будущий писатель-фантаст Игорь Можейко, известный под псевдонимом Кир Булычев. Он был эвакуирован сюда с мамой и сестрой. Главная же достопримечательность Татарской слободы - деревянная соборная мечеть «Нур». Основанная в 1817 году, позже она сгорела при пожаре. Восстановили ее в 1859 году. И с тех пор мечеть не закрывалась ни на один день, даже во время революции 1917 года и в годы войны.

Чистопольская улица Ленина богата парками и скверами. Здесь расположен Скарятинский сад. Когда-то на этом месте была неуютная захламленная Хлебная площадь. Казанский губернатор Николай Яковлевич Скарятин собрал чистопольских купцов и приказал разбить здесь городской сад, где горожане могли бы отдыхать. В 1867 году сад был основан и получил название Скарятинский.

С большим удовольствием можно прогуляться и по скверу «Умиление», где расположен храм во имя Божьей Матери Умиление, открытый в 2013 году, и по скверу «Хазине», что в переводе с татарского языка означает «клад, сокровище».

Деревянные велосипеды и лапти на колодках

В программе экскурсионного тура - посещение сразу нескольких музеев. В Музее истории города много уникальных экспонатов. Например, два деревянных велосипеда, сделанных в начале XX века крестьянином Николаем Мельниковым - изобретателем-самоучкой с тремя классами церковно-приходской школы.

Свой первый велосипед он сконструировал в 20 лет. Этот велосипед похож на сферу, внутри ее приводной механизм, седло. Садишься, ногами давишь на педали, а руками перебираешь спицы. Через 7 лет Николай Мельников соорудил двухколесный велосипед.

А еще здесь можно подержать в руках лапти на деревянных колодках. Колодки прикрепляли к лаптям в непогоду, чтобы они не так быстро промокали.

В Музее истории города туристов ждет не только экскурсия, но и мастер-класс, где они узнают старинные секреты рукодельниц.

Не обойден вниманием экскурсоводов и литературно-мемориальный музей «Дом учителя». Поскольку осенью 1941 года в Чистополь были эвакуированы члены Союза писателей СССР с семьями, городской Дом учителя стал центром литературной и культурной жизни страны.

В гости к Борису Пастернаку

Пожалуй, самый посещаемый чистопольский музей - Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он открылся 12 сентября 1990 года, в год 100-летнего юбилея писателя. Тот год был объявлен ЮНЕСКО Годом Пастернака. Через 25 лет в Скарятинском саду торжественно открыли памятник Борису Пастернаку.

Пастернак провел в эвакуации в Чистополе два года. Ему посчастливилось снять маленькую 12-метровую комнатку в доме №75 по улице Володарского (ныне улица Ленина). Сначала музею выделили всего две комнаты, в остальных продолжали жить люди - соседство очень неудобное и для жильцов, и для музея. В 2015 году жильцов переселили, и весь дом был передан музею. Здесь с исторической точностью воссоздана обстановка комнаты писателя: его письменный стол, кровать, кушетка, книжный шкаф, личные вещи - пальто, валенки.

Миллионы долларов на новые музеи

В скором времени в Чистополе появятся новые музеи. Наряду с 9 российскими историческими городами Чистополь стал победителем конкурса проектов комплексного развития территории и инфраструктуры малых исторических поселений. Проекты финансируются Новым банком развития стран БРИКС. На масштабную реконструкцию исторического центра Чистополя и создание новых музеев выделяется 33 миллиона долларов.

Как рассказала заведующая туристско-информационным центром Чистопольского государственного историко-культурного и литературного музея-заповедника Ирина Сидорова, в рамках этого проекта до 2025 года будут отреставрированы памятники архитектуры и культуры. Также планируется открыть несколько новых музеев, например музей купечества и музей, посвященный великому химику Александру Бутлерову, который родился в Чистополе 15 сентября 1828 года. Помимо экспозиции в музее оборудуют современную химическую лабораторию, где можно будет проводить увлекательные занятия по химии для школьников, и музей жертв репрессий и диссидентства. Здесь можно будет узнать историю Чистопольской тюрьмы, которая была построена в 1857 году. Перед Олимпиадой 1980 года сюда из Владимирского централа были этапированы политически неблагонадежные заключенные...