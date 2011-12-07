Детские сады «Петушок» и «Сандугач» в селе Высокая Гора стали обладателями грантов в размере 1 млн рублей, предназначенных для создания консультативных центров, сообщает пресс-служба Министерства образования РТ.

Задача таких центров — оказывать помощь молодым родителям детей до трех лет, которым требуются консультации по вопросам воспитания и медицины, а также тем, чьи дети из-за больших очередей на получение места в детсаде пока не ходят в дошкольные образовательные учреждения.

Вот, например, на что пошли средства гранта, полученного в прошлом году другим высокогорским детсадом — «Солнышко». На 1,2 млн рублей грантовых средств и еще 270 тыс. рублей, полученных из муниципального бюджета, детский сад приобрел современные обучающие средства — компьютерную технику, интерактивную доску, а также новинку — столы для рисования песком.