Мишустин в рамках рабочей поездки посетит Татарстан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Татарстан 9 июля. Это первая рабочая поездка председателя правительства с момента введения карантинных мер, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Мишустин посетит Технопарк им. А. С. Потапова в Иннополисе.

В рамках поездки премьер-министр РФ примет участие в панельной дискуссии, в рамках которой спикеры поднимут вопросы развития государственно-частного партнерства для отрасли информационных технологий, государственную поддержку IT-отрасли в области кадров и образования, а также вопросы продвижения российских программных разработок на зарубежных рынках, развитие отечественных решений в области кибербезопасности.

Помимо Михаила Мишустина в мероприятии примут участие зампред правительства Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, а также полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководители ведомств, представители IT-индустрии.

После дискуссии Мишустин проведет рабочую встречу с Миннихановым и Шаймиевым, а также посетит выставку IT-проектов.

Кроме того, 9 июля премьер-министр проведет осмотр строящегося корпуса РКИБ в Казани, а 10 июля посетит ОЭЗ «Алабуга», где пройдет совещание о строительстве автотрассы «Европа — Западный Китай».