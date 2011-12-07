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Печатные издания «Татмедиа» татарстанцы могут приобрести в 451 точке

Печатные издания представлены в автоматах на шести станциях казанского метро, в 130 почтовых отделениях республики, в магазинах, больницах, санаториях и передвижных автолавках.

Печатные издания АО «Татмедиа» татарстанцы могут приобрести в 451 точке. Газеты и журналы представлены в шести автоматах на станциях казанского метрополитена, в 130 почтовых отделениях, в магазинах, больницах, санаториях и передвижных автолавках.

Напомним, под брендом АО «Татмедиа» выходят 98 районных, городских и республиканских газет, 14 журналов, 17 телеканалов, 10 радиоканалов, 80 интернет-сайтов, одно информационное агентство. Печатная продукция медиахолдинга представлена на четырех языках: татарском, русском, чувашском и удмуртском. 

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