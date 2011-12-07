В Татарстане на месте двух крупных пожаров экологи отобрали пробы воздуха

Экологи минэкологии РТ отобрали пробы атмосферного воздуха на местах двух крупных пожаров в Татарстане, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пробы переданы в Центральную специализированную инспекцию аналитического контроля Минэкологии РТ. Специалисты проверили содержание в воздухе оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, суммы углеводородов, бензола, толуола, этилбензола, ксилолов в воздухе.

Пробы отобраны с подветренной стороны горевшего в Альметьевске торгового центра по адресу Строителей, 10. Превышений не выявлено.

Также проба на анализ взята с места пожара в промзоне на улице Южно-промышленная в Казани. Результаты пока неизвестны.

Напомним, в Казани в ночь с 8 на 9 июля произошел пожар в промзоне. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м.