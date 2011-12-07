В Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Из них 1 — завозной, 34 — контактные. 4 человека госпитализировано, 31 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

19 заболевшим — от 30 до 50 лет, шестерым — от 50 до 60 лет, троим — от 18 до 30 лет, троим — от 60 до 70 лет, двоим — от 70 до 80 лет, одному — нет 18 лет, одному более 90 лет.

Больше всего заболевших в Казани — 16 человек, в Нижнгекамске — шесть человек, в Зеленодольске — четыре, в Набережных Челнах, Агрызском, Бугульминском, Елабужском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лениногорском, Пестречиинском и Сабинском районах — по одному заболевшему.

Всего в Татарстане с момента начала пандемии зарегистрировано 4 893 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 3 734 человека (+29 за сутки), скончались — 21 (+1).

В России COVID-19 диагностирован у 707 301 человека (+6 509), из них выздоровели — 481 316 человек (+8 805), скончались — 10 843 (+176).

Напомним, в Татарстане зарегистрирован 21-й случай смерти от коронавируса, скончался житель Высокогорского района 1992 года рождения.