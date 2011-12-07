В Татарстане зафиксирован 21-й случай смерти от коронавируса

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В Татарстане зафиксировали 21-й случай смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
«8 июля скончался житель Высокогорского района 1992 года рождения», — уточняется в сообщении.
2 июля мужчину доставили в РКБ с осложненной пневмонией, вызванной вирусом COVID-19. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, проводилась заместительная почечная терапия.
Мужчина имел ряд серьезных хронических заболеваний, что осложняло течение болезни.
Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.