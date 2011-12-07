В Татарстане заработала «горячая линия» для туристов по эпидситуации за рубежом

Получить ответы на свои вопросы можно несколькими способами.

— в Едином Консультационном центре Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в круглосуточном режиме по телефону 8-800-555-49-43

— об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе по телефонам: (843) 238-21-74

— о правах потребителей при получении туристических услуг по телефону Консультационного центра для потребителей (843) 221-90-16 ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00. Или Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан по телефону 8 (917) 224 — 87-94 понедельник–четверг с 10.00 по 16.00; пятница: с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.