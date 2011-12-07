В Татарстане уборка зерновых завершена на 99%

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В Татарстане убрано 99% площадей, на которых выращивались зерновые культуры, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РТ.
В 14 районах уборка урожая уже завершена.
«На финишной прямой — Алексеевский, Азнакаевский, Спасский, Черемшанский, Высокогорский, Бавлинский, Тюлячинский, Нижнекамский, Елабужский, Камско-Устьинский, Ютазинский и Верхнеуслонский районы», — уточнили в ведомстве.
Всего в Татарстане собрано более 5,3 млн тонн зерна при средней урожайности 35,4 ц/га.