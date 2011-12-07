Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

ДУМ РТ запустило акцию по сбору макулатуры

Акция продлится с 9 по 29 сентября.

Духовное Управление Мусульман РТ запустило республиканскую акцию «Подари бумаге жизнь», которая продлится с 9 по 29 сентября. Деньги, вырученные от сбора макулатуры, будут направлены на лечение тяжелобольных детей — подопечных благотворительного фонда «Закят», сообщает ДУМ РТ. 

В рамках акции можно будет сдать бумагу, а также книги, в которых содержатся имена Всевышнего Аллаха, аяты из Куръана и хадисы. Книги должны быть отдельно упакованы с надписью «Религия». В прошлом году акция успешно распространилась по всей республике. 

Принести макулатуру можно по адресу: ул. Сары Садыковой д 6/22 (каб.7), в будние дни с 13:00 до 18:00. 

Ранее сообщалось, что 7 сентября в Казани в доме Духовного управления мусульман РТ прошли юбилейные «Якуповские чтения».

КВ
Лента новостей