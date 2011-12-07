ДУМ РТ запустило акцию по сбору макулатуры

Духовное Управление Мусульман РТ запустило республиканскую акцию «Подари бумаге жизнь», которая продлится с 9 по 29 сентября. Деньги, вырученные от сбора макулатуры, будут направлены на лечение тяжелобольных детей — подопечных благотворительного фонда «Закят», сообщает ДУМ РТ.

В рамках акции можно будет сдать бумагу, а также книги, в которых содержатся имена Всевышнего Аллаха, аяты из Куръана и хадисы. Книги должны быть отдельно упакованы с надписью «Религия». В прошлом году акция успешно распространилась по всей республике.

Принести макулатуру можно по адресу: ул. Сары Садыковой д 6/22 (каб.7), в будние дни с 13:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что 7 сентября в Казани в доме Духовного управления мусульман РТ прошли юбилейные «Якуповские чтения».