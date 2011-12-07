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В Татарстане число смертей от COVID-19 достигло 85

Подтверждено два новых случая смерти.

В Татарстане зарегистрировали еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Один случай — скончалась 74-летняя жительница Набережных Челнов. Женщину госпитализировали в местную инфекционную больницу с двусторонней внебольничной пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Причина смерти установлена в результате аутопсии.

Второй случай — скончался 75-летний житель Альметьевска. Мужчина был доставили в центральную районную больницу с двусторонней пневмонией. Состояние пациента ухудшалось в результате осложнения хронически заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вирус идентифицирован.

Всего в Татарстане зарегистрировано 85 случаев смертей от COVID-19.

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