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В Татарстане появились две спортшколы олимпийского резерва

Двум республиканским спортшколам присвоен новый статус.

Двум татарстанским спортшколам присвоен статус школ олимпийского резерва, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Зеленодольская спортшкола № 1 и республиканская спортшкола по зимним видам спорта «Барс» теперь обладают новым статусом. Заявки данных школ одобрены, так как их воспитанники добились высоких результатов за прошлый год.

«Это и победы в чемпионате республики, первенстве Приволжского федерального округа и России, спартакиаде учащихся России, а также Международном турнире во Франции», — уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, что статус школы олимпийского резерва дает право на дополнительной финансирование учебного заведения из федерального бюджета, также тренера подобных школ получают ежемесячные надбавки к зарплате. 

КВ
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