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На трассах РТ из-за метели временно ограничили движение междугородних автобусов

Сейчас на участках круглосуточно работают 150 единиц дорожной техники, дежурят аварийные бригады.

На трассах Татарстана в связи с ухудшением погодных условий временно ограничили движение автобусов. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Так, с 10.00 до 17.00 из-за метели будут частично закрыты для проезда автобусов дороги Казань — Оренбург — Акбулак на границе с Казахстаном, несколько участков трассы М7 и трассы Казань — Буинск — Ульяновск.

По сообщению ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», сейчас на участках круглосуточно работают 150 единиц дорожной техники, дежурят аварийные бригады. В республиканской Госавтоинспекции добавили, чтобы татарстанцы не покидали пределы населенных пунктов без крайней необходимости, а в случае нештатной ситуации на дороге звонили по номеру: 8-843-533-38-88.

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