В РТ выявили районы, где чаще всего в ДТП страдают дети

ГИБДД составила список районов РТ, где возросло число аварий с присутствием малолетних граждан. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ», заявил замначальника республиканской Госавтоинспекции Дамир Бикмухаметов

Среди территориальных единиц, где наблюдается всплеск подобных дорожно-транспортных происшествий, такие районы как Верхнеуслонский, Заинский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Черемшанский и др.

Инциденты, приведшие к преждевременной смерти детей-пассажиров, зафиксированы в Альметьевском, Муслюмовском, Пестречинском и Чистопольском районах. При этом в 3 из них виновными в трагедии оказывались сами водители. «Причинами ДТП, повлекших гибель несовершеннолетних граждан, явились нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу», — подытожил Бикмухаметов.