Телеканал «ЮВТ-24» показал прирост аудитории на 25%

С февраля по май 2021 года аудитория телеканала «ЮВТ-24», созданного на базе канала «Альметьевск ТВ», выросла на 25%, по данным исследования «Телесмотрение» ПАО «Таттелеком».

В качестве исследования были рассмотрены приоритеты 3 тысяч телезрителей Альметьевска и Альметьевского района. В феврале прирост аудитории составлял 25%, сейчас — 30%.

Отметим, что помимо роста количества телезрителей, также увеличилось общее время просмотра передач. В поле интересов у зрителей Альметьевска находятся новости как Юго-Востока, так и всей республики, а также выходящая в дневное время передача «Городская среда».