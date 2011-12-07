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Телеканал «ЮВТ-24» показал прирост аудитории на 25%

Количество зрителей канала увеличилось вместе с временем просмотра передач.

С февраля по май 2021 года аудитория телеканала «ЮВТ-24», созданного на базе канала «Альметьевск ТВ», выросла на 25%, по данным исследования «Телесмотрение» ПАО «Таттелеком».

В качестве исследования были рассмотрены приоритеты 3 тысяч телезрителей Альметьевска и Альметьевского района. В феврале прирост аудитории составлял 25%, сейчас — 30%.

Отметим, что помимо роста количества телезрителей, также увеличилось общее время просмотра передач. В поле интересов у зрителей Альметьевска находятся новости как Юго-Востока, так и всей республики, а также выходящая в дневное время передача «Городская среда».

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