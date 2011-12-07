Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе «Атом рядом», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке госкорпорации «Росатом», сообщают организаторы.

«Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию. Участникам конкурса предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания в области „мирного атома“ — атомных технологий, окружающих нас в повседневной жизни на каждом шагу», — уточняется в сообщении.

Стать участником может любой совершеннолетний гражданин. Для этого нужно до 3 августа снять видео на тему «Мирного атома» и разместить его на сайте atomryadom.ru после заполнения анкеты.

Автора лучшего видео выберут путем открытого голосования на сайте с 4 по 14 августа. Победителей наградят ценными призами. Список победителей конкурса разместят 20 августа на портале atom75.ru, посвященном 75-летнему юбилею атомной промышленности.

«Экспертный совет конкурса также отберет участников, которые получат возможность поехать в атомные города и принять участие в съемках документального фильма об атомной промышленности», — отметили организаторы.