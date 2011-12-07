Глава Минздрава РТ: Вакцинировать от COVID-19 будут добровольно и исключительно по показаниям

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков заявил, что официальных случаев повторного заражения коронавирусом в республике и в самой стране не зарегистрировано.

Во время прямого эфира на вопрос, можно ли заразиться новой коронавирусной инфекцией во второй раз Садыков ответил, что по сравнению с другими некоторыми странами в России рецидивов зарегистрировано не было. Однако он не исключил, что могла быть неправильная диагностика.

Кроме того, глава Минздрава республики рассказал, что вакцинировать от коронавируса будут добровольно и исключительно по показаниям, а не в обязательном порядке.

Также сообщается, что в этом месяце в Татарстане стартует прививочная кампания против гриппа.