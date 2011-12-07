Уровень безработицы в Набережных Челнах составляет 4,3%

Директор центра «Работа России» Татьяна Быданова заявила, что за июль в Набережных Челнах трудоустроились 1,4 тыс. человек. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По словам мэра автограда Наиля Магдеева, работа в городе есть. Напротив, существует дефицит кадров, в частности в пищевой и в машиностроительной промышленностях. От того руководства предприятий «вынуждены завозить людей из других регионов».

За 2020 год в центр занятости обратились 18 912 человек, где 17 122 из них начали искать работу с 1 апреля. А свободных вакансий при этом в Челнах только 5 203.

По официальным данным, уровень безработицы в городе составляет 4,3%, то есть в числе безработных на данный момент порядка 12 111 человек.

Также сообщается, что с начала года на пособие было выдано 316 млн 235 тыс. рублей, а на детей – 168 млн 544 тыс. рублей.