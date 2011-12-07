В Казани откроют кондуктивный детский сад

К концу 2020 года в столице Татарстана Казани планируется открытие детского сада «Все сам» с кондуктивной системой обучения малышей, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Методы кондуктивной педагогики призваны помочь воспитанию детей с нарушениями работы центральной нервной системы.

В новом детском саду будет все, как в обычном дошкольном учреждении – занятия, питание, сон, прогулки и, конечно, игры. Но поскольку контингент детей особенный, задача педагогов такого детского сада - развивать ребенка постоянно, а не короткими курсами. Дети будут не только учиться жить с теми навыками, которые у них есть, но с помощью педагогов развивать и новые. В каждой группе будут заниматься 6-8 детей.

Кондуктивный детсад разместится в помещении площадью 220 квадратных метров по улице Гарифьянова, которое выделил исполнительный комитет Казани. Сейчас здесь полным ходом идет ремонт, открытие планируется к концу этого года.