В Татарстане намолочено 2,26 млн тонн зерна нового урожая

Татарстанские аграрии намололи 2,26 млн тонн зерна нового урожая при урожайности 40,6 ц/га, сообщили в пресс-службе минсельхоза РТ.

«По состоянию на 10 августа по республике зерновые и зернобобовые убраны (обмолочены) с 506,3 тыс. га, что составляет 34% от уборочной площади этих культур». — сказано в сообщении ведомства.

Больше всего намолоченного зерна в Буинском районе — 110 тыс. тонн, за ним идет Тетюшский район — 97,7 тыс. тонн, на третьем месте Заинский район — 91,9 тыс. тонн зерна.

В Алексеевском, Буинском, Нурлатском и Апастовском районах зерновые культуры обмолочены практически с половины прогнозных площадей.

В Заинском районе самая высокая урожайность зерновых — 61,3 ц/га. В число лидеров также вошли Тетюшский, Сармановский и Мензелинский районы.

За аналогичный период прошлого года в республике было намолочено 550 тонн зерна при урожайности 32,7 ц/га.