В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19

В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Один случай смерти зарегистрирован в Чистополе — скончался 45-летний мужчина.

«Пациент был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе Чистопольской ЦРБ с внебольничной пневмонией», — уточняется в сообщении штаба.

На ухудшении состояния сказались обострившиеся хронические заболевания. Наличие коронавирусной инфекции подтверждено в результате лабораторного исследования.

Другой случай смерти зарегистрирован в Набережных Челнах — скончался 58-летний мужчина. Пациент был доставлен в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. У мужчины имелись заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отмечается в сообщении.

Всего в Татарстане зафиксировано 87 смертельных исходов от коронавируса.



