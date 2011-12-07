В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19

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В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
Один случай смерти зарегистрирован в Чистополе — скончался 45-летний мужчина.
«Пациент был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе Чистопольской ЦРБ с внебольничной пневмонией», — уточняется в сообщении штаба.
На ухудшении состояния сказались обострившиеся хронические заболевания. Наличие коронавирусной инфекции подтверждено в результате лабораторного исследования.
Другой случай смерти зарегистрирован в Набережных Челнах — скончался 58-летний мужчина. Пациент был доставлен в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. У мужчины имелись заболевания сердечно-сосудистой системы.
«Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отмечается в сообщении.
Всего в Татарстане зафиксировано 87 смертельных исходов от коронавируса.