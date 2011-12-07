В Татарстане зарегистрировано 35 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 1 — завозной, 34 — контактные. 4 человека госпитализировано, 31 получает лечение на дому», — уточняется в сообщении.

17 новым заболевшим — от 30 до 50 лет, девяти — от 50 до 60 лет, троим — от 18 до 30 лет, троим — от 60 до 70 лет, двоим — нет 18 лет, одному 0 от 70 до 80 лет.

Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 19 случаев, затем идет Буинский район — четыре случая, в Арском и Нурлатском районах — по два случая, в Набережных Челнах, Альметьевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Нижнекамском и Нурлатском районах — по одному случаю.

По данным на 10 октября, в Татарстане зарегистрировано 7515 случаев COVID-19, из них выздоровели — 6369 человек (+7 за минувшие сутки).