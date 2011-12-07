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В РТ поймали мужчину, перевозившего почти 2 кг наркотиков

Подозреваемый пытался объяснить, что наркотики он купил для личного употребления.

В РТ был задержан житель Башкортостана, имевший при себе 1,8 кг наркотического вещества, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Подозреваемый находился за рулем автомобиля, когда был остановлен на посту ГИБДД в Верхнеуслонском районе. В салоне машины было обнаружено 1,8 кг вещества, позже идентифицированного экспертами как гашиш.

Мужчина сообщил правоохранителям, что купил наркотики через интернет для собственного употребления и забрал их в тайнике, расположенном в Москве. Впрочем, против его версии говорят найденные при нем рулоны липкой ленты, пакетики и весы. Заведено уголовное дело.

КВ
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