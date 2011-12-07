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В Челнах на М-7 началось строительство 44-метрового надземного пешеходного перехода

Надземный переход станет безопасным местом для пересечения проезжей части одного из самых загруженных участков трассы

В Набережных Челнах на 1043-м км трассы М-7 началось возведение надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Длина пешеходного перехода составит более 44 м, а ширина — 3 м.

Рабочие уже установили вертикальные железобетонные сваи на глубину 9 м и забетонировали ростверк опор пешеходного перехода. На данный момент проходят работы по армированию монолитных стоек сооружения.

Строительные работы завершатся к сентябрю 2021 года.

Надземный переход станет безопасным местом для пересечения проезжей части одного из самых загруженных участков трассы, по которому ежедневно проезжают около 38 тыс. авто. 

КВ
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