В Казани зафиксировано 18 новых заболевших COVID-19

В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 75 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая – завозные, 73 – контактные. 29 человек госпитализировано, 46 получают лечение на дому», - сказано в сообщении штаба.

Среди заболевших: трое несовершеннолетних, семерым – от 18 до 30 лет, 19-ти – от 30 до 50 лет, 14-ти – от 50 до 60 лет, 17-ти – от 60 до 70 лет, 10-ти – от 70 до 80 лет, четверым – от 80 до 90 лет, одному – более 90 лет.

Больше всего заболевших выявлено в Казани – 18 человек, затем идут Набережные Челны – 13 человек и Нурлатский район – 11 человек. Семь и пять заболевших коронавирусом – в Зеленодольском и Буинском районах соответственно. От одного до четырех заболевших выявлено еще в 12 районах РТ.

Всего, по данным на 11 февраля, в Татарстане зарегистрировали 16 954 случая заболевания COVID-19, 13 814 заболевших – выздоровели (+122 за сутки).

Вакцинацию «Спутником V» прошли 30 814 человек (+3 696 человек), вторую дозу получили 5 682 человека.