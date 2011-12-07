Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане продлили запрет на посещение детских площадок

Под запретом посещение площадок и во дворах многоквартирных домов.

В Татарстане продлили запрет на посещение детских, игровых и спортивных площадок. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Под запретом посещение площадок и во дворах многоквартирных домов. Кроме того, в течение 14 суток будет запрещено покидать места проживания/пребывания тем гражданам, кто прибыл из других субъектов страны или проживает с такими людьми.

В такси татарстанцам запрещено ездить в количестве более 2-х пассажиров, но без учета детей.

КВ
Лента новостей