Завтра утром будут сняты заслоны на въездах в города РТ

С 7:00 12 мая будут сняты заслоны на въездах в города РТ. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявил заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов.

Заслоны выставили 1 апреля в 14 населенных пунктах. За время их действия было выявлено почти 5 тысяч фактов нарушения режима самоизоляции.

Алексей Соколов добавил, что в ближайшее время в Татарстане пройдут сплошные проверки по соблюдению всех правил. Особое внимание будет уделено соблюдению «масочно-перчаточного режима» в объектах розничной торговли.