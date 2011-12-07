Производителям органической продукции в Татарстане выделят 10 млн рублей субсидий

Производители органической продукции в Татарстане и переходящие на это направление хозяйства в этом году получат 10 млн рублей субсидий. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров.

По его словам, уже 10 хозяйств в республике приняли решение перейти на производство органической продукции. Цель такого вида производства- экологически чистый продукт, без использования удобрений. Зяббаров назвал это новым развивающимся в республике направлением.

Также он рассказал, что «Общий прогноз закладки плодово- ягодных культур на этот год- 50 га, включая кустарниковые ягодные насаждения. Прогноз валового сбора- более 1 тыс. тонн».

В этом году Госсовет РТ принял законопроект о развитии производства органической продукции в Татарстане. Также документ предусматривает оказание поддержки тем хозяйствам, которые уже производят органическую продукцию в республике.