В Татарстане с 11 мая изменился график работы некоторых филиалов МФЦ

Сегодня, 11 мая, в Татарстане несколько филиалов МФЦ изменят свой график работы. Среди них Альметьевский, Елабужский, Чистопольский, Зеленодольский и Нижнекамский филиалы, сообщается на сайте МФЦ.

С завтрашнего дня также изменится график в Нурлатском, Заинском, Лениногорском, Бугульминском, Азнакаевском офисах, а также в филиале «Студенческий» по Нижнекамску.

Новый график будет действовать следующим образом:

понедельник, среда, четверг, пятница — с 8.00 до 17.00;

вторник — с 9.00 до 20.00;

воскресенье — выходной.

Кроме того, в связи с обучением персонала сегодня временно не будут принимать граждан отделение «Юдинский». Завтра, 12 мая, по аналогичной причине не будет работать отделение «Московский».