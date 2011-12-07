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В Татарстане с 11 мая изменился график работы некоторых филиалов МФЦ

Также сегодня в связи с обучением сотрудников не будет принимать граждан отделение «Юдинский» а завтра по аналогичной причине не будет работать отделение «Московский».

Сегодня, 11 мая, в Татарстане несколько филиалов МФЦ изменят свой график работы. Среди них Альметьевский, Елабужский, Чистопольский, Зеленодольский и Нижнекамский филиалы, сообщается на сайте МФЦ.

С завтрашнего дня также изменится график в Нурлатском, Заинском, Лениногорском, Бугульминском, Азнакаевском офисах, а также в филиале «Студенческий» по Нижнекамску.

Новый график будет действовать следующим образом:

  • понедельник, среда, четверг, пятница — с 8.00 до 17.00;
  • вторник — с 9.00 до 20.00;
  • воскресенье — выходной.

Кроме того, в связи с обучением персонала сегодня временно не будут принимать граждан отделение «Юдинский». Завтра, 12 мая, по аналогичной причине не будет работать отделение «Московский».

КВ
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