В Татарстане с 11 мая изменился график работы некоторых филиалов МФЦ

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Сегодня, 11 мая, в Татарстане несколько филиалов МФЦ изменят свой график работы. Среди них Альметьевский, Елабужский, Чистопольский, Зеленодольский и Нижнекамский филиалы, сообщается на сайте МФЦ.
С завтрашнего дня также изменится график в Нурлатском, Заинском, Лениногорском, Бугульминском, Азнакаевском офисах, а также в филиале «Студенческий» по Нижнекамску.
Новый график будет действовать следующим образом:
Кроме того, в связи с обучением персонала сегодня временно не будут принимать граждан отделение «Юдинский». Завтра, 12 мая, по аналогичной причине не будет работать отделение «Московский».