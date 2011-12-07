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В Набережных Челнах госавтоинспекторы проверят пассажирские автобусы

Под контроль попадут международные, межрегиональные, межмуниципальные и муниципальные перевозчики.

В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД проверят пассажирские автобусы 12 и 13 августа, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ходе профилактического мероприятия госавтоинспекторы совместно с сотрудниками Госавтонадзора РТ проверят международные, межрегиональные, межмуниципальные и муниципальные автобусы на наличие необходимых документов в области пассажирских перевозок, а также на соответствие требованиям техсостояния и конструкций автобусов. 

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