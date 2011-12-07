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В Татарстане 17 студентов-архитекторов строят набережные на острове «Вертолетный»

Начинающие архитекторы строят объекты инфраструктуры по ранее защищенным проектам.

В Татарстане на острове «Вертолетный» в Спасском районе 17 начинающих архитекторов строят набережные, сообщает телеканал ТНВ.

Студенты-архитекторы обустраивают берег новыми пристанями и инфраструктурой.

Участникам проекта «Острова» от 18 до 30 лет. Все они прибыли в Татарстан из разных регионов России, Украины и Казахстана.

Объекты инфраструктуры архитекторы реализуют по ранее защищенным проектам. На работы им отвели неделю.

Между строительными работами для участников проводили мастер-класс эксперты World Skills.

КВ
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