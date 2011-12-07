В понедельник в Казани потеплеет до 24 градусов тепла

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В Татарстане на следующей неделе ожидается бабье лето: температура воздуха прогреется до +24 градусов.
Завтра, 12 сентября, ожидается переменная облачность, дневная температура воздуха составит 11-16 градусов.
В понедельник, 13 сентября, воздух прогреется до 24 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный.
Во вторник, 14 сентября, ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 9−14 градусов, днем — максимум до 19−24 градусов.