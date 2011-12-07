В Татарстане зарегистрировали еще 52 случая COVID-19

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19, из них 3 — завозные, 49 — контактные.

Госпитализировано 16 человек, 36 получают лечение на дому.

Больше всего заразившихся зафиксировано в Казани — 26 человек. На второй позиции Набережные Челны — 10 человек. Следом идут Альметьевский и Бугульминский районы — по 3 случая. В Елабужском районе заболели 2 человека. По одному случаю зафиксировано в Высокогорском, Заинском, Лениногорском, Мензелинском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском и Чистопольском районах.

На 11 сентября в Татарстане зарегистрирован 26 009 случаев COVID-19.

Всего провакцинировано 1 037 065 человек.