Татарстан остается в числе регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

На официальном сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что Татарстан находится в числе регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19.

Исходя из озвученной оперативным штабом статистики по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 11 октября, темп прироста за сутки в Татарстане составил 0,5%.

Такой же коэффициент зарегистрировали в Чукотской АО, в Тыве, Башкортостане, а также в Московской и Тульской областях. В Чечне прирост за сутки составил 0,3%, а в Чувашии – 0,4%.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в республике по состоянию на 11 октября текущего года зарегистрировано 7 549 случаев COVID-19, выздоровело 6 374 человек.