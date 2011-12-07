Почти половина татарстанцев может иметь антитела к COVID-19

На этой неделе руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в ходе прямого эфира ответила на вопросы журналистов и татарстанцев.

Новогодние путешествия

Сессия вопросов началась с того, что Марина Патяшина опровергла слухи о возможном закрытии границ между субъектами РФ.

— На сегодняшний день, когда мы уже 9 месяцев живем и боремся с коронавирусной инфекцией, закрывать границы между регионами нецелесообразно, — сказала она. — Это было актуально в начале пандемии, когда ограничивали количество зараженных на территории одного субъекта и всячески противодействовали возможным завозным случаям из других регионов. Сегодня, когда идет массовое распространение инфекции, этого делать не нужно.

В то же время глава татарстанского Роспотребнадзора напомнила о том, что в новогодние праздники в ряде субъектов страны будут действовать различные санитарно-эпидемиологические ограничения. Этот факт следует учитывать при планировании возможных поездок.

Количество заболевших

Также Марине Патяшиной был задан вопрос о возможном сокрытии числа заболевших COVID-19 в Татарстане. По этому поводу она сообщила, что в ежедневную статистику заболеваемости вносятся только случаи, подтвержденные методом ПЦР-диагностики на основе мазка из носоглотки.

— Все остальное подлежит лечению и наблюдению, безусловно, изоляции и наблюдению за близкими людьми, — добавила Марина Патяшина.

Коллективный иммунитет

В рамках пилотного проекта Роспотребнадзора РФ в Татарстане прошло массовое тестирование жителей на наличие антител к COVID-19, в котором приняли участие 3 тысячи человек. Согласно полученным данным, антитела были выявлены у 31,3% испытуемых в июле и у 45,2% — в сентябре.

По словам Марины Патяшиной, выборку исследования можно считать репрезентативной.

— Антитела были найдены у 2947 человек, это одинаковое количество лиц в каждом муниципальном образовании нашей республики и одинаковое количество лиц в разных возрастных группах, — сообщила она.

Исследование также показало, что 93,8% перенесших ковид не имели каких-либо симптомов. Отмечается большое число школьников и дошкольников, а также медработников, уже имеющих антитела. На данный момент идет третий этап тестирования татарстанцев на коллективный иммунитет. Марина Патяшина выразила надежду на то, что результаты покажут наличие антител у 60% жителей республики.

Вакцинация

Массовую гражданскую вакцинацию от ковида в Татарстане планируется начать до конца уходящего года. Марина Патяшина сообщила, что в республике ожидают доставку вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). Руководитель Роспотребнадзора РТ назвала ее качественным, эффективным и безопасным препаратом. В то же время в Татарстане идет тестирование группой из 650 добровольцев еще одной отечественной вакцины — «ЭпикВакКорона».

Корпоративы

Марина Патяшина сообщила, что в Татарстане нет запрета на проведение новогодних корпоративов, но рекомендовала не организовывать такие мероприятия. Также она посоветовала людям старше 65 лет не участвовать в праздниках.

При этом банкеты разрешается проводить с ограничениями. Так, в заведении может присутствовать не более 100 человек, наполненность зала не должна превышать 70% с сохранением необходимой дистанции между столиками. Кроме того, кафе или ресторан закрывает свои двери при обслуживании банкета, даже если внутри остались свободные места.