Еще 72 татарстанцам поставлен диагноз COVID-19

В Татарстане по состоянию на 12 февраля текущего года зарегистрировано 17 026 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 72 новых случая, из них 38 человек госпитализированы, 34 татарстанца получают лечение на дому.

Всего выздоровело 13 632 человека, в том числе 83 — за прошедшие сутки.

Прививку «Спутником V» сделали 35 125 человек, вторую дозу из них получили 6 135 человек.