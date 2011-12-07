В Челнах потребление тепла в морозы выросло на 22%

В Набережных Челнах потребление тепла в январе выросло на 22% из-за морозов, сообщили в пресс-службе минстроя РТ.

Ведомство приводит показатель относительно января 2020 года, тогда температура воздуха была на 6,9 градусов теплее, чем в 2021 году.

Изменение в потреблении газа из-за морозов отмечает компания «Газпром межрегионгаз». Так, в январе этого года расход газа вырос на 17% до 1,95 млрд куб.м по сравнения с январем прошлого года.

«Необходимо отметить, что начисление платежей за отопление производится по фактическому потреблению тепловой энергии, зафиксированному общедомовыми приборами учета. Оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии по городу Набережные Челны составляет 99,9%, узлами погодного регулирования — 99%», — отметили в минстрое РТ.

В ведомстве также уточнили, что тариф на тепло в этом году не менялся, последний раз увеличение тарифа на 4% проходило 1 июля 2020 года.

В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета экономия на теплоэнергии во многом зависит от жильцов. Из-за плохо утепленных окон и открытых форточек в итоге платят больше все жильцы дома, заметили в министерстве.

В счетах-фактурах за ЖКХ содержатся основные параметры, которые можно сравнить с данными за прошлый месяц. Заметив резкие изменения каких-либо пунктов, татарстанцы вправе обратиться за разъяснениями в УК или в Госжилинспекцию РТ.