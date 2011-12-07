С 12 мая в Татарстане возобновили межмуниципальные автобусные маршруты

В Татарстане с 12 мая возобновят работу межмуниципальные автобусные маршруты, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

Автовокзалы и автобусы будут проходить дезинфекцию. В помещениях нанесены полосы для соблюдения социальной дистанции. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, уточнили в ведомстве.

Пассажирам необходимо иметь при себе защитные маски и перчатки при передвижении на автобусе и по автовокзалу. Перевозчики будут контролировать исполнение санитарно-эпидемиологических требований.

Расписание маршрутов можно уточнить по телефонам: «Восточный» — 8 (962) 559-30-37, (843) 233-41-17, «Южный» — (843) 237-33-23, (843) 237-33-20, «Столичный» — 8 (987) 297-45-03, (843) 293-00-41, (843) 293-05-91, «Северный» — 8 (919) 621-73-12.