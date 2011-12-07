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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за риска лесных пожаров

Пожароопасность лесов будет сохраняться 12 и 13 мая.

В Татарстане объявлено штормовое предупреждения из-за риска лесных пожаров, предупредили в Гидрометцентр РТ.

12 и 13 мая пожароопасности присвоен четвертый класс.

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