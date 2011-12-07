В Татарстане в рамках республиканского ифтара раздали 18 тыс. ланч-боксов нуждающимся

В Татарстане в рамках республиканского ифтара раздали 18 тыс. ифтар-наборов, рассказали в ДУМ РТ.

«На сегодняшний день 18 000 ифтар-наборов уже направлены в 30 мухтасибатов республики и 40 мечетей Казани», — уточнили в пресс-службе.

Ифтар-наборы также получили иногородние студенты казанских университетов, медресе и «Мухаммадия» и Казанского высшего мусульманского медресе, а также люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Так, студенты КАИ из Алжира получают 20 ланч-боксов ежедневно, а для «Центра социальной реабилитации и адаптации» направляется 300 наборов каждый день.