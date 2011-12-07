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В Татарстане выделили 10 млн рублей на семена и рассаду для сельских жителей

Бесплатную рассаду для татарстанцев раздали по поручению Минниханова.

По поручению Рустама Минниханова сельские жители Татарстана получили бесплатные семена и рассаду на 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе минсельхоза РТ.

«В общей сложности татарстанцы получили 31 тонну лука-севка, 1 тонну семян моркови, 820 кг семян столовой свеклы и рассаду капусты в количестве более 162 тысяч штук», — уточнили в ведомстве.

Сельчане получают семена через районные потребительские общества и кооперативы системы Татпотребсоюза, которые потом выкупят у фермеров урожай для продажи.

Информацию о получении семян можно уточнить по телефонам: 8 (843) 221−77−72, 221−77−73.

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