Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

Ухудшение погоды прогнозируется 13 мая.

13 мая на территории Татарстана ожидаются гроза и ветер порывами до 20 м/c. Такой прогноз относится к дневным и вечерним часам, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали, какой будет погода в Татарстане в мае.

КВ
Лента новостей