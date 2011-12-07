В Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

13 мая на территории Татарстана ожидаются гроза и ветер порывами до 20 м/c. Такой прогноз относится к дневным и вечерним часам, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали, какой будет погода в Татарстане в мае.