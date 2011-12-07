Бизнес-планы безработных Нижнекамска получили господдержку

В Центре занятости населения Нижнекамска прошло очередное заседание Экспертного совета по оценке бизнес-планов безработных граждан на предоставление единовременной финансовой помощи для открытия собственного бизнеса. Экспертная комиссия рассмотрела 4 бизнес-плана, которые презентовали нижнекамцы, оставшиеся без работы.

По итогам обсуждения два бизнес-проекта по реализации товаров ручной работы и по изготовлению и реализации изделий из натуральной кожи получили единовременную финансовую помощь в размере 145 тысяч 100 рублей. Также участники конкурса имели возможность проконсультироваться со специалистами по вопросам регистрации в налоговой инспекции и другим правовым аспектам работы индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.