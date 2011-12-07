Глава Минмолодежи РТ рассказал, как заработать студентам в летний период коронавирусной пандемии

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов рассказал, как заработать студентам в летний период коронавирусной пандемии. Ведомство усилило работу по направлению студенческих трудовых отрядов.

Фаттахов отметил, что в рамках проведения прямых эфиров министерством студенты говорили о ранней возможности подрабатывать в сфере общепита, поэтому на сегодняшний день это является основным запросом у молодежи.

Так, прослушав вопросы молодых людей, ведомство решило усилить работу по направлению студенческих трудовых отрядов. Больше всего привлекать студентов будут на государственные объекты, где будет проводиться капитальный ремонт лагерей, программа строительства подростковых клубов, молодежных центров, и инициированная президентом республики программа «Наш двор».